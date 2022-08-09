Строительство трассы "Таврида" сдвинули в угоду туристам

9 авг. 16:12

В Крыму до октября отложили строительство нового участка трассы "Таврида" ради комфорта туристов.

Речь идет об участке Донское—Перевальное под Симферополем. Как рассказал премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, сроки строительства сдвинули, чтобы не мешать туристам добираться в курортные зоны полуострова - дорожные работы перекрывают одну полосу движения, что создает на выезде из Симферополя большие пробки. "Это будет сделано для того, чтобы гостям Крыма в августе и сентябре этого года было удобнее ехать в курортные места, в том числе к Южному берегу Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.