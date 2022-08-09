РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителям Азербайджана снова рекомендуют носить маски в закрытых помещениях

Жителям Азербайджана снова рекомендуют носить маски в закрытых помещениях

Власти Азербайджана призывают носить маски в закрытых помещениях и местах массового скопления людей. Об этом заявил представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениям TƏBİB Акиф Гурбанов.

Он не исключил, что осенью, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и вырастет число госпитализаций, то "могут быть реализованы определенные карантинные меры".

Гурбанов порекомендовал всем совершеннолетним пройти вакцинацию от Covid-19.

"Необходимо избегать ненужных контактов и использовать маски в людных местах", - цитирует представителя объединения Sputnik Азербайджан.

1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version