Жителям Азербайджана снова рекомендуют носить маски в закрытых помещениях

9 авг. 16:12

Власти Азербайджана призывают носить маски в закрытых помещениях и местах массового скопления людей. Об этом заявил представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениям TƏBİB Акиф Гурбанов.

Он не исключил, что осенью, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и вырастет число госпитализаций, то "могут быть реализованы определенные карантинные меры".

Гурбанов порекомендовал всем совершеннолетним пройти вакцинацию от Covid-19.

"Необходимо избегать ненужных контактов и использовать маски в людных местах", - цитирует представителя объединения Sputnik Азербайджан.