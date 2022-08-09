Вашингтон установил визовые ограничения в отношении 100 представителей белорусских властей

9 авг. 15:58

США устанавливают визовые ограничения в отношении ста представителей властей Белоруссии либо связанных с ними людей: они, по мнению Вашингтона, замешаны в "подрыве демократических институтов" в этой стране. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 представителей режима или связанных с ними лиц за их участие в подрыве демократических институтов или нанесении им вреда, а также в препятствовании переходу к демократии в Белоруссии", - уточнил дипломат.

Конкретные имена и фамилии подпавших под санкции лиц не уточняются, но Блинкен намекнул, что в него попали "лица, занимающие высокие посты" в администрации президента, МВД, КГБ, ЦИК, Генпрокуратуре, СК, Минтрансе, Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и других госструктурах РБ.