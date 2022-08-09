Юбилей Муслима Магомаева отметят в Москве

9 авг. 15:53

В октябре в московском концертном зале Crocus City Hall состоится концерт, посвященный 80-летию со дня рождения народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, сообщает пресс-служба концертного зала.

В концертной программе примут участие российские звезды эстрадной и оперной сцены. В этот вечер зал наполнится песнями и ариями из репертуара Магомаева.

Стоит отметить, что в фойе второго этажа Crocus City Hall находится музей памяти Муслима Магомаева. Зрители увидят личные вещи певца, выставку картин, написанных Магомаевым, фотографии из семейного архива, концертные фраки и многочисленные международные призы, полученные за музыкальную карьеру.