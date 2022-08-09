Дагестанский тренер спас тонувшего в Каспии человека

9 авг. 15:31

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов человека, который тонул в Каспийском море, сообщил замглавы Федерации бокса Дагестана Достали Гейбатов.

"Ценой собственной жизни он вытащил из воды обессиленного пожилого человека. После того как все спортсмены вышли из воды, Альберт заметил одного мужчину, которого занесло течением в каменистое место, из которого, как известно многим каспийчанам, непросто выбраться", - цитирует его РИА Дагестан.

Муталибов пытался помочь утопающему при помощи доски, однако потом тренер бросился в воду и сумел спасти человека, который уже был весь в крови, царапинах, судорогах. При этом и сам тренер получил ушиб голов и царапины.

Гейбатов призвал Федерацию бокса России отметить поступок Муталибова при спасении человеческой жизни.