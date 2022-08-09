Минцифры: биометрию у россиян собирать без их согласия не будут, но...

9 авг. 15:28

Минцифры РФ прокомментировало публикации в СМИ о том, что ведомство планирует собирать биометрические данные россиян без их согласия. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

"Подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС)", - пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что обязательная передача биометрии из коммерческих систем в ЕБС предполагается федеральным законом № 325-ФЗ.

Кроме того, в Минцифры уточнили, что проект документа передан на обсуждение в рабочие группы с экспертами, в том числе для оценки регулирующего воздействия на людей и бизнес.