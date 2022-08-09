Сапри признан самым чистым пляжем Грузии

9 авг. 15:27

Морская вода у побережья Грузии оказалась самой чистой на пляже Сарпи, сообщает телеканал "Имеди".

Результаты мониторинга показатей качества морской воды, проведенного департаментом охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии, показали, что самое чистое море на пляже в Сапри, следом идут Квариати, Гонио, Кобулети.

На всех пляжах Аджарии вода пригодна для купания. Воду исследовали на наличие патогенов, лактозоположительной кишечной палочки, бактерий кишечной палочковидной группы, колифагов, золотистого стафилококка.