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Сапри признан самым чистым пляжем Грузии

Сапри признан самым чистым пляжем Грузии

Морская вода у побережья Грузии оказалась самой чистой на пляже Сарпи, сообщает телеканал "Имеди".

Результаты мониторинга показатей качества морской воды, проведенного департаментом охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии, показали, что самое чистое море на пляже в Сапри, следом идут Квариати, Гонио, Кобулети.

На всех пляжах Аджарии вода пригодна для купания. Воду исследовали на наличие патогенов, лактозоположительной кишечной палочки, бактерий кишечной палочковидной группы, колифагов, золотистого стафилококка.

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