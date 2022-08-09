Кубань построит первый в России завод щелочных батареек

9 авг. 15:05

Первый в России завод щелочных батареек создадут в Крымском районе, реализацию проекта уже обсудил с инвесторами губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, они работают в регионе уже более 30 лет.

"Сегодня, когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши. Например, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что завод будет выпускать 340 млн батареек в год. Такие объемы помогут не допустить дефицита.

Власти, заверил он, "готовы оказывать максимальную поддержку таким инвесторам" - это льготные (0,1% годовых) займы и компенсация 30% трат на реализацию инвестпроектов по созданию производств импортозамещающей продукции.