В Нур-Султане выпавшая с 10-го этажа девочка осталась жива благодаря прохожему

9 авг. 14:59

Пятилетняя девочка выпала из окна с 10-го этажа, поймать ее попытался сосед, проходивший мимо. Ребенок остался жив, однако находится в больнице.

По данным департамента по ЧС, вечером 31 июля в службу спасения поступило сообщение от скорой медицинской помощи: в 20.01 из окна 10-го этажа дома по адресу проспект Кабанбай батыра, 42 упал ребенок 2017 года рождения. Смягчить удар помог мужчина 1988 года рождения, проживающий в этом же доме, в момент падения он проходил мимо и пытался поймать ребенка, пишет Sputnik Казахстан.

Девочка в тяжелом состоянии остается в отделении реанимации городской многопрофильной детской больницы №2. Спаситель отказался от награды ДЧС города из-за состояния ребенка.