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Свыше 80% абитуриентов-иностранцев в МГУ оказались гражданами стран Азии

Свыше 80% абитуриентов-иностранцев в МГУ оказались гражданами стран Азии

В текущем году заявления на поступление в Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова подали больше 3 тыс иностранцев из 50 стран, причем более 80% из них - граждане стран Азии, об этом рассказал на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, в вуз на первый курс возьмут 2,2 тыс иностранцев, а всего в университете получают образование больше 10 тыс иностранных студентов.

Садовничий отметил, что нынешнее число абитуриентов из других стран сопоставимо с прошлогодним показателем, передает "Интерфакс".

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