Украина разорит Германию?

9 авг. 14:43

Германская экономика к 2030 году лишится свыше $260 млрд из-за рекордной инфляции и ситуации вокруг Украины, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования Института занятости.

В издании отметили, что такая ситуация негативно скажется на рынке труда.

"По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тыс человек", - сказано в публикации.

Газета пишет, что больше всего кризис ударит по гостиничному бизнесу и индустрии досуга и развлечений. Также последствия кризиса смогут ощутить на себе химическая промышленность и производство металлов.

В исследовании также сказано, что в случае резкого роста цен, которые уже подскочили на 160%, объем производства Германии в следующем году будет почти на 4% ниже, чем до конфликта на Украине.

"Согласно этим предположениям, через три года число занятых в ФРГ сократится на 660 тыс человек, а в 2030 году — еще на 60 тыс человек", - заключили в издании.