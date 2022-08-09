Крым отложит маски до конца курортного сезона

9 авг. 14:37

В Крыму, несмотря на серьезный рост заболеваемости коронавирусом, не планируют в ближайшее время возвращать масочный режим, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на совмин республики.

"При дальнейшем росте заболеваемости COVID в больницах развернут дополнительные койки и, возможно, вернут часть ограничительных мероприятий, однако о возвращении обязательного масочного режима речи пока не идет. По крайней мере до окончания курортного сезона", - сообщил источник в крымском правительстве.

Все ковидные ограничения были сняты в Крыму 12 июля, однако за последние несколько недель заболеваемость коронавирусом в регионе выросла почти в четыре раза. Если в июне выявили в среднем по 50 случаев в сутки, то на этой неделе - до 200 случаев.

В больницах Крыма занято свыше 900 из 1070 коек для пациентов с коронавирусом.