Мишустин: в Арктике необходима туристическая инфраструктура

9 авг. 14:26

Туристическое направление является перспективным для развития Арктики и Дальнего Востоке, но необходимо создать инфраструктуру, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым. Беседа премьера и гендиректора опубликована на сайте правительства.

"Сейчас перспективным направлением для развития территорий Дальнего Востока и Арктики стал туризм. Там ведь уникальная природа. Наши граждане стремятся туда. Надо создавать для этих путешествий нормальную инфраструктуру, комфортную среду, отели, возможности добраться до места", - уверен Мишустин.

По словам Запрягаева, к интересным проектам развития регионов относятся: поход на вулкан, рыбалка, мотопарк, прогулка по парку с экологическими маршрутами (ТОР "Камчатка"); горнолыжный курорт (ТОР "Горный воздух"); глэмпинг ("Валла Тунтури" в Арктике).

К проектам нужно привлекать инвесторов, уверен премьер. В результате развития Арктики и Дальнего Востоке, "социально-экономическая обстановка там будет другой".