Вышла в обращение памятная серебряная монета к 1100-летию крещения Алании

9 авг. 14:13

Центральный Банк России сегодня выпускает в обращение памятную серебряную монету в три рубля "1100-летие крещения Алании" из серии "Исторические события", такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

Тираж монеты - 3 тыс, она сделана из сплава 925-й пробы и содержит 31,1 г драгметалла.

На оборотной стороне находится рельефное изображение Аланского Успенского монастыря на фоне выполненного в технике лазерного матирования горного пейзажа, внизу на матированном поле полированным рельефом выполнены традиционный аланский крест и надпись "1100".