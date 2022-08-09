"Зимой Европа станет смертельной ловушкой": в сети отреагировали на слова премьера Эстонии о России

9 авг. 14:07

Пользователи Twitter подвергли критике эстонского премьера Каю Каллас, которая призвала страны Евросоюза прекратить выдавать въездные визы гражданам России, назвав посещение Европы привилегией.

Как отметил под постом комментатор jonah, политики должны объединять людей, а не разделять.

Другой пользователь под ником markelz0r заявил, что Кая не знает о тысячах высококвалифицированных россиянах, которые сегодня находятся в Европу, внося свой экономический вклад. "Посещение Европы не должно быть привилегией - это самое меньшее, что вы можете для них сделать", - добавил он.

"Подождите, пока не пройдет эта зима. Тогда посещение Европы станет смертельной ловушкой, когда она превратится в пустошь", - считает Emma.

В заключение читатель Tom Ras написал, что "свободное передвижение - это право человека".