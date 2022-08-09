Роспотребнадзор: вирус "Ланъя" в стране не выявлен

9 авг. 14:06

В России не выявлено ни одного случая заражения вирусом "Ланъя", сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Ланъя" - новый вид генипавируса, он был обнаружен в 2018 году в Китае у пациента с лихорадкой. До августа 2021 года вирус был выявлен у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань, следует из статьи в "Медицинском журнале Новой Англии" (NEJM).

Симптомы заболевания включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. "Ланъя" похож на вирус Нипах, однако серьезных или смертельных случаев на выявлено. Ученые пока не знают, может ли "Ланъя" передаваться от человека к человеку.

"В России не выявлено случаев инфицирования LanV. Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна", - информирует Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что реализуемые на территории России мероприятия по санитарной охране "в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний". "Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует", - говорится в сообщении.

Тест-система для выявления вируса "Ланъя" в случае необходимости "может быть разработана в кратчайшие сроки".

Россиянам при посещении других стран рекомендуется соблюдать общие правила гигиены.