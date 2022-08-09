Молния "не пустила" самолет Air Astana из Алматы в Нур-Султан

9 авг. 14:03

Молния ударила в самолет авиакомпании Air Astana, который должен был совершить рейс из Алматы в Нур-Султан, такое сообщение распространила пресс-служба перевозчика.

Воздушное судно должно было вылететь накануне в 19:45, но из-за молнии, а также пыльной бури, рейс был задержан на 7 часов 15 минут.

"По причине чрезвычайной ситуации воздушное судно было заменено на резервный борт группы компаний, который ранее выполнял рейс FlyArystan КС 7058 по маршруту Алматы - Нур-Султан - Алматы, и задержка должна была быть назначена на 3 часа 45 минут", - пояснили в пресс-службе.

Но в итоге задержка оказалась больше из-за пыльной бури в Алматы, закрытия воздушной гавани Нур-Султана и технической доставки самолета.

Пассажиры получили напитки и еду, а летевшим бизнес-классом выдали ваучеры на билеты эквивалентом $100. Некоторые пассажиры воспользовались другим рейсами.