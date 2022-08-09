ЕК: визовый кодекс ЕС не предусматривает приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз

9 авг. 13:52

Еврокомиссия не может комментировать любые возможные ограничения по выдаче краткосрочных виз гражданам РФ, и в любом случае визовый кодекс ЕС не предусматривает этой возможности. Такое заявление озвучила официальный представитель этого органа Арианна Подеста.

"Мы уже приняли семь блоков санкций против России, и мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз - это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты", - приводит ее слова ТАСС.

В ЕК напомнили, что визовый кодекс Европейского союза в целом не предусматривает возможность приостановки либо прекращения выдачи краткосрочных виз.