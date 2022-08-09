Раскрыта личность человека, готовившего покушение на Токаева

9 авг. 13:39

В Казахстане раскрыта личность преступника, который планировал покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает Комитет нацбезопасности республики.

"Сообщаем, что КНБ проводится расследование уголовного дела в отношении Атыгаева Аяна по признакам преступлений, предусмотренных статьей 24 части 1 и статьей 255 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сказано в ответе на запрос сайта Экспресс К.

Отмечается, что задержанному грозит пожизненное заключение с лишением гражданства страны или с конфискацией имущества. При этом иную информацию в ведомстве разглашать отказались.

Ранее был задержан иноагент-гражданин Казахстана, готовивший покушение Касым-Жомарта Токаева и других высокопоставленных чиновников. Также он планировал совершить теракты против правоохранителей.