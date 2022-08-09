ФСБ России прокладывает Зангезурский коридор через Армению

Зангезурский транспортный коридор – новейший международный маршрут, призванный соединить Россию с Арменией и Турцией бесперебойной автомобильной и железнодорожной связью, альтернатива нестабильной горной трассе через Грузию и молодой, но уже загруженной межрегиональными перевозками железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс". Как и БТК, он проходит через Азербайджан: от уже существующей транспортной инфраструктуры Баку сейчас прокладывает новые железнодорожные пути и автодорогу по освобожденным два года назад территориям к армяно-азербайджанской границе. Зангезурский коридор де-факто восстановит старый советский маршрут вдоль отделяющей Азербайджан и Армению от Ирана реки Араз, поэтому с технической точки зрения проблем в его строительстве нет.



Нет проблем и с мотивацией участников проекта в его реализации. Азербайджан получает кратчайшую стабильную наземную связь (автомобильную и железнодорожную) со своим эксклавом Нахчываном, куда в годы Карабахской войны можно было добираться только по воздуху либо очень долгим обходным путем через соседние страны. Также Азербайджан приобретает новый выход в Турцию, причем с наименьшей платой за транзит: армянский участок Зангезурского коридора составляет всего 30 км, в то время как грузинский участок "Баку-Тбилиси-Карс" – 246 км. Армения, подключаясь к транспортной системе Нахчывана, открывает железнодорожное сообщение с Ираном, существовавшее во времена СССР, а также существенно упрощает грузоперевозки в Россию, которые больше не будут зависеть от погоды на Военно-Грузинской дороге.



Иран сможет отправлять грузы по железной дороге и в Армению, и в Турцию. Турция усилит свое положение макрорегионального транспортного хаба, соединяющего Восток и Запад, поскольку у транскаспийских перевозок, в том числе китайских и индийских товаров, появится второе направление через турецкую территорию. Наконец, Россия, взявшая на себя ответственность за контроль движения по Зангезурскому коридору на армянском участке, получит быстрый и регулярный доступ и к Армении, и к Нахчывану, и к Турции. В условиях, когда Европа закрывает традиционные маршруты поставок товаров из России, расширение числа альтернатив приобретает для российских экспортеров особое значение, и трассы Южного Кавказа дают им возможность не задыхаться в транспортной блокаде.



Но одна проблема у Зангезурского коридора все-таки есть – политическая, с армянской стороны. Подписав 9-10 ноября 2020 года Трехстороннее заявление (с Россией и Азербайджаном) о завершении Карабахской войны, Армения затем развернула кампанию по пересмотру этого документа, объявляющего о капитуляции Еревана в тридцатилетнем военном противостоянии с Баку. Одни пункты Заявления были превращены армянским руководством в повод для торга как с российскими, так и с азербайджанскими властями, другие попросту молча не исполнялись. Не стал исключением и пункт 9 о разблокировании транспортных коммуникаций и прокладке дорог из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван через Сюникскую область Армении. Напомним его текст:



"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана."



Поскольку сразу после разгрома на поле боя Армения была занята борьбой за власть в послевоенную эпоху, до июля 2021 года никакого движения по этому пункту с армянской стороны ожидать и не приходилось. Однако, когда "Гражданский договор", партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна, победила на внеочередных парламентских выборах, нанеся тяжелое поражение националистам-сторонникам новой войны с Баку, оказалось, что и с полученным от населения мандатом на мир в регионе власти не собираются выполнять обязательства перед Россией и Азербайджаном. Прежде всего Ереван отказался от организации беспрепятственного движения из Зангилана в Нахчыван по своей территории и потребовал установки таможенных пунктов с обеих сторон тридцатикилометрового армянского участка Зангезурского коридора, а затем стал требовать, чтобы движение на этом участке контролировали не российские пограничники, а армянские спецслужбы.



Националистическая оппозиция в это время постаралась раздуть панику среди населения, что Зангезурский коридор "отрежет Армению от Ирана", и в целом призывала к полному саботажу Трехстороннего заявления и сохранению транспортной блокады своей страны. Реваншистские и изоляционистские лозунги националистов не снискали популярности у армянских граждан, однако дали Ереван дополнительный рычаг для торможения мирных послевоенных процессов. В итоге на сегодняшний день Азербайджан построил свой 110-километровый участок железнодорожной ветки Зангезурского коридора (освобожденные Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы) на 50%, автотрассу – на 35%, в то время как с армянской стороны не уложено ни единого рельса, а автомобильный маршрут даже не согласован, хотя старая советская дорога никуда не делась и ее только нужно восстановить. Казалось бы, для обретения долгожданного ж/д-пути в Иран и крепкой транспортной связи с Россией Армении нужно сделать совсем немного, но политика в Ереване продолжает преобладать над здравым смыслом.



По счастью, в проекте Зангезурского коридора участвуют не только Азербайджан и Армения, но и Россия. России, скорее всего, придется строить армянский участок железнодорожной ветки по аналогии с иранским участком межрегионального транспортного коридора "Север-Юг", и уверенности этому прогнозу придает то, что армянской системой железных дорог управляет "дочка" РЖД. Также Россия, согласно Трехстороннему заявлению, обязалась контролировать передвижение грузов и пассажиров на этом участке, причем это мотивировано не только посредничеством Москвы в послевоенном урегулировании отношений Еревана и Баку, но и тем, что на данном участке и так уже очень много лет работают сотрудники Пограничной службы ФСБ. Для организации контроля с российской стороны потребуются минимальные усилия, поскольку соответствующий опыт у наших спецслужб уже наработан.



До сих пор это остается не слишком известным фактом, но российские пограничники охраняют границу Армении с Ираном, как и границу Армении с Турцией, еще с 1992 года, когда РФ и РА заключили договор "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования". При необходимости они могут устанавливать на приграничной территории дополнительные блокпосты и пункты досмотра для исполнения своих обязанностей, и как раз в этой местности и пройдут дороги Зангезурского коридора. По этой причине, вкупе с контролем РЖД над армянскими железными дорогами, прокладка армянского участка коридора может состояться в буквальном смысле без участия самой Армении. Возможно, это и есть конечная цель торга Еревана с Баку и Москвой – добиться того, чтобы самому ничего не делать и ни за что не нести ответственности, при этом получая плату за транзит грузов.



Тем не менее, Армения продолжает противостоять идее Зангезурского коридора даже в условиях, когда за нее все делают другие. Так, накануне в армянских СМИ и telegram-каналах была разожжена паника вокруг установки российскими пограничниками дополнительного блокпоста на дороге Мегри-Агарак, соединяющей единственный таможенный пункт пропуска Иран-Армения с крупнейшим населенным пунктом юга республики. ФСБ пошла на этот шаг по совершенно естественной причине: поскольку Азербайджан установил жесткий контроль за границей освобожденных районов с Ираном, вырос и наркотрафик, и попытки проникновения террористов через армяно-иранскую границу. Наркодилеры и члены террористических группировок, которые до осени 2020 года ездили в Армению через никем не охранявшиеся оккупированных азербайджанские земли, теперь вынуждены искать другие маршруты, и российские пограничники закономерно усиливают работу в соответствии с межгосударственным договором.



В ФСБ на обвинения профессиональных паникеров в "оккупации Армении" ответили, что блокпосты устанавливают по закону и по согласованию с армянским правительством и СНБ РА, причем речь идет не об одном, а о ряде проверочных пунктов. Почему это событие, вполне рядовое для практики охраны армянской границы российскими пограничниками, используется как повод для антироссийской кампании, понятно: противники открытия коммуникаций с Азербайджаном увидели в нем подготовку открытия Зангезурского коридора. Действительно, сотрудники ФСБ несут теперь службу не только на берегу реки Араз, но и на дороге, ведущей к Мегри, основному транзитному пункту на армянском участке межрегионального маршрута. Они досматривают любые машины, в том числе с армянскими номерами, при этом никто, кроме них, не может досматривать, к примеру, автомобили с азербайджанскими номерами.



И это то самое осуществление контроля за транспортным сообщением, которое положено органам Пограничной службы ФСБ России по девятому пункту Трехстороннего заявления, для "беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов" между Азербайджаном и Арменией. Вполне возможно, что система блокпостов будет сохранена в дальнейшем для автомобильной ветки Зангезурского коридора, поскольку дорога Мегри-Агарак является ее естественной частью. Противники мира между Арменией и Азербайджаном настолько переполошились, что даже стали призывать проезжающих через блокпосты не предъявлять документы в ответ на законные требования пограничников и сопротивляться проверкам. Реваншисты видят, что Россия берет вопрос деблокады Армении в свои руки, и пытаются хоть кого-то хоть как-то против этого настроить, требуют от граждан не подчиняться армянским же законам.



Впрочем, бурю в стакане воды стараются устроить те же политические неудачники, которые даже не смогли сместить Никола Пашиняна после подписанной им капитуляции. Разумеется, сопротивляться естественным процессам армяно-азербайджанского урегулирования они продолжат и дальше, и российским усилиям они будут пытаться противостоять не меньше, чем азербайджанским и турецким – недаром сегодня так громко звучат в Армении призывы разорвать отношения с Россией. Но возможности реваншистов резко ограничены: население их не поддерживает, вменяемой альтернативы миру на Южном Кавказе они предложить не могут, власти они практически лишены. Им остается только письменно и устно шуметь в СМИ и соцсетях, да время от времени устраивать провокации. А Зангезурский коридор между тем движется к завершению, ведь в его запуске заинтересовано так много крупных игроков.