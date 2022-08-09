Утечка отключила от газа тысячи абонентов в Тбилиси

9 авг. 13:32

Около 5 тыс абонентов в Тбилиси лишились газа из-за работ по ликвидации утечки на газопроводе, такое сообщение распространила компания "Тбилиси энерджи".

Аварийные работы ведутся в Самгорском районе грузинской столицы. Без газа осталась большая часть жителей Варкетили, улиц Твалчреридзе, Триалети, Бериашвили, Маисурадзе, Калоубани, Гахокидзе, Чавчавадзе, Руставели, Рача, Имерети, Церетели, Гудумакари и других.

Кроме жилых домов, газа нет и на объектах, включая школы, аэродром и другие, передает Sputnik Грузия.

Газоснабжение предполагается восстановить до 20:00 по тбилисскому времени (19.00 мск).