Страх перед полетом на самолете испытывают 23% россиян

9 авг. 13:14

Почти четверть россиян боятся летать на самолете, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Не боятся летать на самолете 73% опрошенных, боятся - 23%, еще 4% затруднились с ответом.

В последние два-три года не летали большинство россиян (71%). Каждый десятый совершил за этот период два-три перелета, 9% россиян слетали один раз, 3% - три-пять раз. Часто - шесть и более раз - за последние годы летали 5% респондентов.

Самолет россияне выбирают за скорость - 85%, за комфорт - 24%, за доступность по цене - 21%, в отсутствии альтернативных видов транспорта - 16%, из-за безопасности - 12%.

В последние пару лет россияне летают в отпуск или по личным причинам - 71%, по работе - 18%.

Те, кто не совершал полетов, сообщили об отсутствии в этом необходимости - 63%, посетовали на высокую стоимость билетов - 25%, выбрали другой вид транспорты - 13%, боятся летать - 8%.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2 августа 2022 года, в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.