Путин и Герцог обсудили сотрудничество России и Израиля

9 авг. 12:58

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Стороны рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере, принимая во внимание богатое историческое наследие отношений России и Израиля. Речь шла о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления во время Великой Отечественной войны. Была отмечена и позитивная роль евреев в общественной и культурной жизни РФ.

"Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран", - указали в Кремле.

Путин и Герцог подтвердили настрой на развитие многопланового взаимодействия между Москвой и Тель-Авивом.

Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.