Житель Кубани обнаружил в своем дворе древнее захоронение

9 авг. 12:49

Житель станицы Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края копал яму для уличного туалета в собственном дворе и наткнулся на человеческие кости. Предполагается, что захоронение древнее.

О находке мужчина сообщил правоохранителям. Специалисты изъяли на экспертизу череп, чтобы установить возраст находки.

"Останки – кости скелета - были обнаружены на глубине 140-150 см. Это скорее всего мужчина, поскольку у скелета очень узкий таз при приблизительном росте 160-170 см. Останки располагалось ровно. При нем не было обнаружено ни одного металлического предмета", - рассказал глава местного поискового клуба "Характерник" Павел Гордеев, сообщает "Усть-Лабинск инфо".

Рядом с останками найдены два глиняных горшка, добавил Гордеев.

Археологи Фанагорийской экспедиции предполагают, что захоронение может относиться к первому тысячелетию до нашей эры, когда территорию от Черного до Азовского моря населяли меотские племена.