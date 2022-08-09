IKEA назвала дату окончания распродажи в России

9 авг. 12:38

Шведская сеть магазинов IKEA завершит онлайн-распродажу товаров в России 15 августа.

"15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса",— говорится в сообщении на сайте компании.

Магазины бренда останутся закрытыми, они продолжат производить выдачу заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до 15 августа, будут обработаны, покупатели смогут получить их в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.