Роспотребнадзор не видит нужды в возвращении ограничений по коронавирусу

9 авг. 12:32

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, возвращать ограничительные меры не требуется, такое сообщение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

В нем говорится, что за 31-ю неделю года в РФ было зарегистрировано 117 752 случая ковида. Показатель заболеваемости составил 80,24 на 100 тыс населения - это на 59,7% выше, чем неделей ранее.

"На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "Омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется", - отметили в ведомстве.

Однако Роспотребнадзор рекомендует людям из групп риска (пожилым и больным хроническими заболеваниями) носить маски в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях (на работе или во время учебы).