Турецкие СМИ: Путин предложил Эрдогану поговорить с Асадом

9 авг. 12:16

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонный разговор - идею предложил российский лидер Владимир Путин, пишет изадние Türkiye со ссылкой на источники.

Напомним, Эрдоган на прошлой неделе побывал в Сочи, где обменялся мнениями с Путиным по сирийской проблеме.

"Отвечая на вопросы журналистов на обратном пути, Эрдоган сказал, что, несмотря на наличие террористических структур на границе с Сирией, Путин высказал ему предположение, что "если вы предпочитаете решать их вместе с режимом как можно больше, это было бы гораздо точнее", - отмечает издание.

Газета, известная своей близостью к правительственным кругам, сообщает, что Путин предложил сторонам встретиться для обсуждений, но Анкара заявила, что для встречи "слишком рано".

"При этом было отмечено, что могут состояться телефонные переговоры Эрдогана и Асада. В переговорном движении между Турцией и Сирией начато формирование комиссии из экспертов, хорошо знающих регион", - подчеркивает издание.