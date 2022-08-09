Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi возобновит полеты в Москву

9 авг. 12:25

В октябре бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi снова начнет совершать полеты в Москву, сообщает АТОР.

С 3 октября перевозчик вернет перелеты между Москвой и Абу-Даби. Время в пути составит почти шесть часов. Стоимость билетов в оба конца начинается от 200 евро (12,2 тыс рублей). На новогодние праздники - от 19,6 тыс рублей.

Аналогичные билеты у Etihad Airways обойдутся в октябре как минимум в 67 тыс рублей, на Новый год - от 110 тыс рублей.

Российские банковские карты сайт не принимает, оплата билетов возможна картами зарубежных банков, через туроператоров или компании-агрегаторы.

В маршрутной сети лоукостера свыше 30 пунктов назначения, в том числе Афины, Вена, Будапешт, Баку, Ереван, Кутаиси, Амман, Белград, Тель-Авив. Билеты из Абу-Даби в эти города стоят до 13 тыс рублей.