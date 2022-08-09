Турпоток из России в Грузию вырос в шесть раз

9 авг. 12:17

Количество россиян, посетивших Грузию в июле, оказалось в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое сообщение распространила Национальная администрация туризма.

За этот месяц страну посетили 156,7 тыс граждан РФ. Второе место у туристов из Армении - 103 906 человек. Замыкает первую тройку Турция - 95 989 гостей, передает Sputnik Грузия.

В общей сложности в июле в Грузию приехали 718,4 тыс иностранцев-туристов, что на 177% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.