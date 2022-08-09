Аэропорт Ушарала вернется к работе с 11 августа

9 авг. 12:08

Авиационная администрация Казахстана допустила к эксплуатации аэропорт Ушарала после проведенной реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы.

Продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур- Султан откроются 9 августа. Выполнять рейсы будет авиакомпания SCAT, по каждому направлению в летний сезон запланировано 14 рейсов в неделю, в зимний - 7 рейсов. Стоимость билетов начинается от 15 тыс тенге. Первый полет будет совершен 15 августа.

Авиакомпания "Жетысу" с 11 августа начнет выполнять полеты по маршруту Ушарал - Талдыкорган на самолетах L-410 емкостью 19 кресел. В летний сезон будет совершаться 28 рейсов в неделю, в остальное время - 14 рейсов. Стоимость билета составляет 8 тыс тенге.