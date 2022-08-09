В России диагностировали COVID-19 у 16 325 человек

9 авг. 11:48

За минувшие сутки в России выявили 16 325 новых случаев заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с начала апреля.

В Москве новых случаев 4 781, в Санкт-Петербурге - 2 639, в Подмосковье - 694. В Краснодарском крае - 115, в Ставропольском крае - 55, в Крыму - 190, в Дагестане - 90, в Кабардино-Балкарии - 61, в Адыгее - 18, в Карачаево-Черкесии - 18, в Чечне - 1, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 10.

Общее число инфицированных в России достигло 18 746 886.

Госпитализированы за сутки 1 916 человек. Выздоровели 13 092 пациента, за все время - 18 061 168.

Умерли за сутки 60 человек, с начала пандемии - 382 846.