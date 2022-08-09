Обыкновенный туризм. Европа готовит санкции против каждого россиянина?

Пандемия взята под контроль, курс евро фиксируется на умеренном уровне. Соскучившиеся по Европе россияне могли бы стать спасением для экономики ЕС, но… С призывами приостановить выдачу туристических виз гражданам России на общеевропейском уровне выступает премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Сами по себе эти призывы не новы, они звучали в Европе и ранее, в основном из прибалтийских стран. Теперь же предложение наложить санкции на российский туризм - причем в общеевропейском масштабе - предлагает лояльная доселе Финляндия, в июле открывшая границу с Россией после пандемии и начавшая принимать заявления на визы. Всего за месяц в Финляндию въехали свыше 236 тыс россиян.

Ранее в ЕС не раз подчеркивали, что санкции, связанные со спецоперацией на Украине, вводятся не против обычных россиян, но для давления на политическую и экономическую "верхушку" страны. Идея введения запрета на выдачу туристических виз всем обладателям российского паспорта в корне противоречит этим заявлениям.

Между тем Эстония намерена поднять вопрос "делиберализации визового режима" для россиян в Европе на встрече глав МИД ЕС, которая состоится 31 августа. Главы МИД Эстонии и Латвии предлагают включить запрет на российский туризм в следующий пакет санкций. Сейчас эти страны прекратили выдавать россиянам визы. Аналогично поступили Чехия и Литва - визы можно получить только "по гуманитарным соображениям". Практически остановили выдачу виз Польша и Румыния. Посольства Бельгии, Нидерландов, Словакии также перестали принимать заявления россиян на туристические визы.

Дания не принимает документы на территории России, но подать заявление можно в визовых центрах королевства в других государствах региона. Болгария пока выдает визы россиянам, но значительно увеличились сроки ожидания.

В Еврокомиссии отмечают, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Однако члены ЕС имеют право принимать свои решения по выдаче краткосрочных шенгенских виз и рассматривать заявления в индивидуальном порядке.

В настоящее время россиянам проще всего получить шенген через Испанию, Италию, Францию и Грецию. При этом срок ожидания составляет до четырех месяцев. Также шенгенскую визу пока продолжают выдавать консульства Финляндии, Австрии, Швейцарии. Оперативнее всего впускает россиян Греция, визы ставятся на срок поездки.

До пандемии Россия ежегодно давала миру 45 млн туристов. Наравне с США и Китаем она входит в топ-3 главных "поставщиков" туристов в Европу. В 2019 году в страны ЕС въехали 10 млн российских туристов.

В 2021 году россияне совершили 21,4 млн поездок за рубеж, почти половина поездок пришлась на туризм, до пандемии за границу совершалось на 55% больше поездок, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ. Россия входит в десятку ведущих глобальных рынков по расходам на зарубежный туризм - $21,5 млрд.

Туризм составляет 9% доходов экономики Европы в целом и до 14% ВВП отдельных стран. Больше всего от туризма, в том числе и российского, зависят страны Южной Европы - как раз те, что продолжают давать россиянам визы и не высказываются на тему туристических санкций.

Экономика Италии, Греции, Испании, Кипра, Болгарии Португалии в существенной степени зависит от туризма. Так, Испания до пандемии принимала в год порядка 80 млн иностранных туристов, Россия традиционно входила в первую пятерку. В этом году без россиян страна может недосчитаться 1,4 млрд евро. Россияне любят отдыхать на Средиземном море, даже в "коронавирусном" 2020 году в Испании побывало около 100 тыс россиян, их траты составили 113 млн евро.

Италия в 2021 году заработала на российских туристах более 200 млн евро. В этом году только Рим, по прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, потеряет без россиян около 150 млн евро.

В 2019 году каждый десятый иностранный турист на Кипре, в Черногории, Финляндии, а также прибалтийских странах был россиянином. Кипр, по прогнозам АТОР, по итогам 2022 года рискует потерять до 2,5% годового ВВП, если российские туристы, доля которых оценивает в 25-30%, не вернутся в страну до конца года.

Вопрос о запрете российского туризма в Европе может, как и вопрос закупки российских энергоносителей, посеять раздор в рядах ЕС. Не каждая экономика, учитывая плачевные последствия пандемии, может позволить себе отказ от туристов.

Впрочем, дело не только в экономическом аспекте. Страны, которые воспринимают российский паспорт как "черную метку" и отказывают в визах, противоречат политике Брюсселя, где декларируют отсутствие рестрикций для простых граждан России.