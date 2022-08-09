Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли с визитом в ​​Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Турцию.
В аэропорту города Конья, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали глава Минмолодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, губернатор Коньи Вахдеттин Озкан и другие официальные лица.
Глава государства поприветствовал почетный караул.
Позже Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились со спортсменами, представляющими Азербайджан на V Играх исламской солидарности, которые проходят в Конье.