Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли с визитом в ​​Турцию

9 авг. 11:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Турцию.

В аэропорту города Конья, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали глава Минмолодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, губернатор Коньи Вахдеттин Озкан и другие официальные лица.

Глава государства поприветствовал почетный караул.

Позже Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились со спортсменами, представляющими Азербайджан на V Играх исламской солидарности, которые проходят в Конье.