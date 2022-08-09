Автор фейков о похищении детей признал вину в Махачкале

9 авг. 11:29

В Дагестане полицейские установили личность мужчины, распространявшего фейковую информацию о якобы краже детей в Махачкале, и доставили его в отдел. Об этом рассказали в ГУ МВД по республике.

Ранее в мессенджерах разлетелась аудиозапись, на которой мужчина рассказывает, что якобы его племянника в Махачкале неизвестные злоумышленники пытались заманить в автомобиль. Автор сообщения утверждал, что это не единственный случай. Он также предположил, что это якобы делается ради их органов.

На самом же деле информация на аудиозаписях не соответствует действительности. Мужчина признал, что у его племянника все хорошо, он находится с родителями. Автор фейков пояснил, что, распространяя сообщения, он хотел "предостеречь людей".

Полиция призывает граждан не поддаваться панике и не верить таким голосовым сообщениям.