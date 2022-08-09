Туризм в Грузии вырос в три раза

9 авг. 11:23

Число туристических визитов в Грузию в июле 2022 года возросло на 177% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Отмечается, что в страну в июле прибыло 718,4 тыс путешественников. Кроме того, страна восстановила показатели 2019 года на 65,3%.

В ведомстве заявили, что из общего числа визитов 459,7 тыс были туристическими - на 115% больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 80,6%.

В целом с начала года в Грузии отдохнули более 2,3 млн иностранцев, что на 214% больше, чем в январе-июле 2021 года. Показатели восстановлены на 47,2% по сравнению с допандемийным периодом.

Из общего числа визитов с начала года – 1,7 млн были туристическими - на 162% больше, чем в прошлом году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 61,9%.