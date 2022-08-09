Туристы смогут увидеть места тренировок Хабиба Нурмагомедова

9 авг. 11:01

Замглавы Минтуризма Дагестана Анна Безрукова сообщила, что в республике планируется создание турмаршрутов по местам тренировок экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев. Сейчас пользуются популярностью места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев", - цитирует ее ТАСС.

По словам Безруковой, в настоящее время министерство ищет туроператора, который способен организовать поездки туристов по таким маршрутам. Также в создании таких маршрутов примут участие и именитые спортсмены.