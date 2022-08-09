Поезда встанут на три дня в Грузии

9 авг. 10:45

"Грузинская железная дорога" с сегодняшнего дня останавливает движение пассажирских и грузовых поездов на трое суток, такое сообщение распространила пресс-служба ГЖД.

За это время планируется выполнить работы по модернизации, которая позволит увеличить пропускную способность и повысить уровень безопасности. Стоимость проекта - $249 млн.

В рамках проекта прокладываются новые тоннели, строятся железнодорожные мосты, ремонтируются ряд подстанций. После завершения работ пассажирские поезда будут совершать поездки за меньшее время, передает Sputnik Грузия.

Пассажирские и грузовые перевозки планируется полностью восстановить с 12 августа.