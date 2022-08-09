Акар сообщил об отсутствии проблем с минами в украинских портах

9 авг. 10:34

Сложностей из-за мин в украинских портах в ходе экспорта зерна пока не происходит, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с послами в Анкаре.

"Пока проблем с минами нет, работа идет бесперебойно", - отметил он.

Напомним, в Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения об отмене ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделку подписали представители России, Турции, Украины и ООН, в ее рамках украинское зерно, продовольствия и удобрения будут вывозиться по Черному морю из трех портов, в том числе Одессы.