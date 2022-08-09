Университеты Казахстана вошли в список лучших вузов мира

9 авг. 10:10

Глава Минобрнауки Казахстана Саясат Нурбек сообщил о попадании университета республики в топ-200 вузов мира.

Он отметил, что за 9 лет участия вузов в известном рейтинге QS наблюдается положительная динамика. Если в 2013 году в нем принимали участие 8 вузов, то сегодня их число увеличилось в два раза. В 2022 году в рейтинг вошли 16 университетов Казахстана.

"Из них в топ–500 вошли пять вузов. В их числе КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Гумилева, ЮКУ им. Ауезова, КазНИТУ имени Сатпаева, КазНАУ. В топ-200 входит Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В 2021 году у него было 175-е место, в 2022 году – 150-е место", – цитирует министра Sputnik Казахстан.

Помимо этого, Нурбек подчеркнул, что сегодня в Казахстане наблюдается тенденция постоянного роста количества вузов, которые принимают участие в данном рейтинге.

Также он рассказал об открытии филиалов зарубежных вузов в Казахстане. По его словам, делается это для введения мировых образовательных стандартов и передовой практики в образовательный процесс.

Так, в прошлом году в Казахстане появился филиал университета De Montfort Leicester, а в Петропавловске - филиал University of Arizona. Двудипломные образовательные программы будут запущены в рамках сотрудничества.

Кроме того, открываются филиалы вузов России. На базе Атырауского университета нефти и газа имени Утебаева появится филиал РГУ имени Губкина, а в Алматы открывается филиал НИЯУ "МИФИ" на базе КазНУ имени аль-Фараби.

В следующем году в Нур-Султане откроется филиал MichiganState University.