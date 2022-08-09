Микроавтобус, везший пассажиров из Москвы в Ереван, столкнулся с автомобилем на Ставрополье

9 авг. 10:09

"Легковушка" и микроавтобус с пассажирами столкнулись сегодня утром на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по краю.

После столкновения микроавтобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, из них детей - один. Погибших нет", - пояснили в ведомстве.

Микроавтобус направлялся из Москвы в Ереван. В момент ДТП в нем было восемь человек, в легковой машине - один.

Как сообщает "Интерфакс", в краевом УГИБДД уточнили, что микроавтобус совершал частный рейс. Столкновение произошло из-за небезопасной дистанции, которую выбрал водитель микроавтобус по отношению к ехавшему впереди "ВАЗ-2107", водитель которого остановился для поворота налево.

"В настоящее время в Арзгирскую больницу доставлены семь человек: водитель легкового автомобиля и шесть пассажиров микроавтобуса, среди которых 13-летний ребенок. Пострадавших осматривают медики на предмет наличия травм", - отметили в ведомстве.