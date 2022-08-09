Россия вывела в космос иранский спутник "Хайям"

9 авг. 10:00

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16 малыми аппаратами, трансляцию с запуска в YouTube вел "Роскосмос".

Отмечается, что ракета со спутниками стартовала с Байконура в 8:52 по московскому времени. После выхода на орбиту "Фрегат" развезет аппараты по целевым орбитам.

Помимо иранского спутника, на орбиту выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube, созданные ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.

Стоит добавить, что малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.