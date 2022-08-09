СМИ: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

9 авг. 9:47

Попавшие под западные рестрикции российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", начали разбирать самолеты на запасные части, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

По словам одного из них, один Sukhoi Superjet 100 и "почти новый" Airbus A350, эксплуатировавшиеся "Аэрофлотом", сейчас находятся на земле и разбираются.

Кроме того, по его данным, снято оборудование с нескольких Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота" - оно нужно перевозчику для оставшихся самолетов этих моделей.

Эта информация, уточняет агентство, не противоречит рекомендациям российского правительства, из которых следует, что авиакомпании могут разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы гарантировать, что оставшиеся иностранные лайнеры останутся в строю минимум до 2025 года.