Биометрию россиян хотят собирать без их согласия

9 авг. 9:36

В Минцифры считают, что можно отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в "Единую биометрическую систему" (ЕБС) из различных источников. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки к правилам сбора биометрии, пишет "Коммерсантъ".

Ожидается, что нововведение укрепит защищенность данных, повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных.

Согласно поправкам, отправленным в Аналитический центр при правительстве 2 августа, согласия субъекта данных на сбор и актуализацию биометрии в ЕБС и "иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных", не требуется.

В пояснительной записке отмечается, что размещение биометрии из ЕБС из иных информационных систем без согласия субъекта закреплено в поправках к закону "Об информации", принятых 6 июля.

Передавать в ЕБС теперь можно в том числе неполную биометрию - только изображение лица гражданина, или только голос. Использовать такие данные сможет исключительно разместившая их организация.

В Минцифры уточнили, что все организации обязаны уведомить гражданина о передаче его данных в ЕБС и убедиться в получении этой информации. Гражданин может обратиться в ЕБС и потребовать уничтожить его биометрические данные.