Игроки сборной Бельгии и Уругвая пополнили ряды "Галатасарая"

9 авг. 9:30

Бельгийский форвард Дрис Мертенс и хавбек из Уругвая Лукас Торрейра перешли в "Галатасарай", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Как передает Transfermarkt стамбульцы заплатили за экс-полузащитника лондонского "Арсенала" 6 млн евро. Мертенс перешел в "Галатасарай" на правах свободного агента.

До перехода Торрейра был игроком "Арсенала", после чего уругваец выступал на правах аренды за "Атлетико" из Мадрида и итальянскую "Фиорентину".

Большую часть своей карьеры Мертенс провел в итальянском "Наполи". В составе бельгийцев он завоевал бронзовые медали чемпионата мира в России.