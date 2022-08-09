Уникальный проект "Летние лагеря" реализует министерство молодежи и спорта в Азербайджане

9 авг. 9:31

Масштабный проект "Летние лагеря" реализует в этом году министерство молодежи и спорта Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минмолодежи запустило ряд интересных начинаний и проектов, ранее они никогда не проводились в Азербайджане в таком масштабе. Проекты касаются, помимо спорта высших достижений, детско-юношеского спорта, массового спорта, популяризации здорового образа жизни и т.д.

Важное внимание уделяется и молодежи: одним из знаковых проектов стали "Летние лагеря", охватившие примерно 2,5 тыс человек. В общей сложности было организовано более 30 молодежных летних лагерей в Баку и еще в 13 регионах страны - в таком масштабе летние лагеря в Азербайджане устраиваются впервые.

Для каждого лагеря разработаны своя тематика и программа: есть лагеря с военно-патриотическим уклоном, лагеря по вопросам занятости и карьеры, лагеря для сельской молодежи, а также школы молодых лидеров, психологов, инженеров, предпринимателей, стартаперов и т.д.

Главная цель - охватить и увлечь как можно больше молодежи, в первую очередь, из регионов. Основной принцип лагерей - "Обучаемся, развлекаясь". В процессе обучения молодые люди также занимаются различной социальной деятельностью.

Лагеря будут действовать постоянно, в том числе зимой. К участию в их работе привлекают и гази, а также молодежь с ограниченными физическими возможностями. Особое внимание уделяется детям шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Например, летний лагерь в Республиканском детском центре отдыха и здоровья примет более 500 детей в возрасте от 10 до 15 лет - это будут дети шехидов и гази, а также дети из малообеспеченных семей.

Помимо Баку, летние лагеря открыты в Мингячевире, Астаре, Ярдымлы, Геранбое, Шеки, Огузе, Газахе, Хачмазе, Ленкорани, Гусаре, Гейгеле, Гахе и Товузе.