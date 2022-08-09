ООН призвала Россию и США договориться по СНВ-3

9 авг. 8:34

Россия и США должны разрешить инспекторам вернуться к работе по соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

"Обе стороны должны решить все вопросы, касающиеся доступа, и позволить инспекторам вернуться к своей... работе по проверке этого важного договора", - цитирует его РИА Новости.

Накануне Россия объявила, что временно выведет из-под инспекционной деятельности объекты, подлежащие инспекциям в рамках СНВ-3.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.