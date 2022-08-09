Врач рассказал, кому вреден хлеб

9 авг. 1:24

Людям, страдающим ожирением, не рекомендуется есть пшеничный хлеб и макароны из нетвердых сортов пшеницы, предостерег диетолог Алексей Калинчев.

"Дело в том, что такая еда очень быстро переваривается, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира", - сказал он в интервью "Вечерней Москве".

Специалист отметил, что для людей с лишним весом предпочтительнее выбирать макароны из твердых сортов пшеницы.

"Они должны оставаться твердыми, как бы недоваренными, иначе они ничем уже не будут отличаться от дешевых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жесткие макароны понравятся - большой вопрос", - обратил внимание диетолог.