В Дагестане число самозанятых превысило 140 тысяч человек

9 авг. 0:22

По данным на 4 августа в Дагестане зарегистрировано 144 706 действующих плательщиков налога на профессиональный доход, на начало года их было 37 259 человек, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике.

По данным ведомства, поступившая сумма налога составила 113,6 млн рублей.

Отмечается, что популярными видами деятельности самозанятых являются перевозка пассажиров и грузов, автосервис, торговля собственной продукцией, косметологические и парикмахерские услуги.

"Воспользоваться налоговым спецрежимом могут граждане и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, при условии, что они не имеют наемных работников и их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей", - сказано в сообщении.