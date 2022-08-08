Филиал МГУ заработает в Чечне в следующем году

8 авг. 23:53

Власти Чечни намерены в следующем году набрать первых студентов в филиал МГУ на базе международного университета, расположенного в Грозном. Об этом рассказал председатель республиканского правительства Муслим Хучиев по итогам встречи с главой Миннауки и высшего образования РФ Валерием Фальковым в своем Telegram-канале.

"Правительством Чеченской Республики и Московским Государственным университетом имени М.В. Ломоносова обсуждается вопрос открытия филиала указанного вуза на базе инвестиционного проекта "Грозненский международный университет"", - пояснил он.

По словам Хучиева, Валерий Фальков заверил, что возглавляемое им ведомство окажет властям Чечни "посильное содействие в решении этого вопроса".

Председатель правительства добавил, что приоритетными направлениями подготовки специалистов станут прикладная математика и информатика, менеджмент, биотехнология, фармация и лечебное дело.