СМИ: Южная Европа продолжает тайно закупать нефть из России

8 авг. 23:43

Италия, Испания, Греция, Болгария и Румыния скрытно закупают российскую нефть, пока страны Северной Европы придерживаются плана по сокращению таких закупок, сообщает агентство Bloomberg ссылкой на данные о движении танкеров.

Напомним, шестой пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России, он коснется только поставок по морю, поставки по трубопроводу "Дружба" ограничения не затронут.

За неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимума за семь недель.

Также в начала августа Испания впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals, отмечается, что поставка была произведена из Казахстана. Греция закупила Urals впервые с февраля.

Болгария и Румыния, пишет издание, нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тыс баррелей в сутки.

Закупки российской нефти до максимальных значений за шесть недель нарастила в последние дни и Турция.

Закупки, которые совершают страны Южной Европы и Средиземноморья, укрепляют спрос на российские углеводороды, что означает высокие риски нарушения санкционного режима против России, отмечает Bloomberg.

В настоящее время общий объем поставок российской сырой нефти в Европу оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние пять недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.